اشتباكات بين الاحتلال التركي ومرتزقته وميليشيا “قسد” في محيط مارع

لقي طفل حتفه جراء اشتباكات اندلعت بين قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية من جهة، وميليشيا “قسد”، المدعومة من الاحتلال الأمريكي، من جهة ثانية، في محيط مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

مصادر محلية أفادت بأن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والأسلحة الرشاشة اندلعت بين قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها وميليشيا “قسد”، وتسببت بارتقاء طفل نتيجة الرصاص العشوائي.

كما لفتت المصادر إلى أن الاشتباكات والقصف العشوائي أدت، أيضاً، إلى تهجير عدد من العائلات وتضرر مساحات من الحقول الزراعية وقنوات الري التي أنشأها المزارعون لري مزروعاتهم.