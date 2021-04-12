العراق.. اعتقال ستة إرهابيين

اعتقلت القوات العراقية ستة إرهابيين في إطار عملياتها الأمنية في عدة مناطق بالبلاد.

وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن تشكيلاتها تواصل عملياتها الهادفة لاقتلاع جذور الإرهاب والفكر المتطرف في البلاد حيث تمكن عناصرها من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في أقضية الخالدية والفلوجة والكرمة في محافظة الأنبار غرب البلاد مشيراً إلى أنه تم أيضاً اعتقال إرهابي في جانب الكرخ من العاصمة بغداد وكذلك اعتقال أحد الإرهابيين في منطقة مخمور بعمليةٍ نوعية نفذتها قوةٌ خاصة من الجهاز.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول إرهابيي تنظيم (داعش) في مختلف مناطق البلاد.