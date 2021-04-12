انخفاض جديد في سعر الذهب بالأسواق المحلية

انخفض سعر غرام الذهب عيار الـ 21 في السوق المحلية اليوم 7 آلاف ليرة سورية عن يوم سعره يوم السبت الماضي.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم فقد سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 155 ألف ليرة سورية وسعر شراء 154500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 132857 ليرة وسعر شراء 132357 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية و وزعت أرقام هاتف للشكاوي2248005- 0991937718.