طهران: الوجود العسكري الأمريكي من أبرز عوامل الإرهاب في العراق

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال لقائه في طهران اليوم مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن “الوجود العسكري الأمريكي يعد من أبرز عوامل الإرهاب وعدم الاستقرار في العراق والمنطقة”.

وأشار شمخاني إلى أن جريمة اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يكشف بوضوح الدور الأمريكي في دعم وتقوية الإرهاب التكفيري مؤكداً أن متابعة موضوع محاكمة المدبرين والمنفذين لهذه الجريمة الإرهابية وإنزال العقاب اللازم بهم من أولويات التعاون الأمني بين طهران وبغداد، معربا عن قلقه لاستئناف نشاط إرهابيي تنظيم داعش مجدداً في العراق

من جانبه أكد الأعرجي الالتزام بقانون البرلمان العراقي القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق.