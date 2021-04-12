ظريف: الكيان الصهيوني يريد الانتقام من نجاحات الشعب الإيراني

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الكيان الصهيوني يريد الانتقام من الشعب الإيراني للنجاحات التي حققها في مسار رفع الحظر الظالم عنه مشددا على أن بلاده لن تسمح بذلك وستنتقم من هذا الكيان على ممارساته.

وقال ظريف خلال اجتماع مع لجنة الأمن الوطني في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم: أن مسؤولي الكيان الصهيوني كانوا أعلنوا بصراحة أنهم لن يسمحوا بأي تقدم على صعيد رفع الحظر عن إيران وهم يتصورون اليوم أنهم حققوا أهدافهم لكنهم سيتلقون الرد بمزيد من التطوير على الصعيد النووي في إيران، مشيرا إلى أن منشأة نطنز النووية هي اليوم أقوى من السابق.