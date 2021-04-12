معلا: الرياضية السورية على موعد مهم خلال حزيران القادم

أكد فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام أهمية فوز منتخبنا بكرة السلة على منتخبي السعودية وقطر ضمن منافسات النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة للنهائيات الآسيوية المقررة خلال حزيران القادم في العاصمة الأردنية عمان والتي ستكون بوابة العبور إلى النهائيات القادمة.

وأبدى معلا خلال اجتماع عقد اليوم في مقر الاتحاد الرياضي العام بدمشق مع اتحاد كرة السلة المؤقت ثقته بمنتخبنا بتقديم أداء ملفت وتحقيق انتصارين في النافذة القادمة، مشيراً إلى ضرورة التحضير الجيد فالمهمة ليست بالسهلة وسيقدم الاتحاد الرياضي كل الدعم لمنتخبنا خلال فترة التحضيرات بما فيها تأمين معسكر خارجي ليظهر بالشكل المطلوب ويحقق هدفه المنشود ومن يستطيع الفوز على إيران قادر على تحقيق نتيجة جيدة مع أي منتخب أخر.

وأضاف معلا أنّ الرياضة السورية ستكون على موعد مع عشرة أيام هامة وحاسمة خلال شهر حزيران من خلال مشاركة منتخبي كرة السلة في النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة للنهائيات الآسيوية حيث يلتقي مع السعودية في الثاني عشر من شهر حزيران القادم فيما يواجه منتخب قطر في الرابع عشر من الشهر ذاته ومنتخب رجال كرة القدم الذي سيستكمل مبارياته في التصفيات الأسيوية أيضاً خلال شهر حزيران حيث يلتقي مع غوام يوم 7 حزيران ومع المالديف في 11 منه، قبل أن يختتم مبارياته بلقاء الصين يوم 15 حزيران.

ولفت رئيس اتحاد كرة السلة المؤقت علاء جوخه جي إلى أن التحضيرات ستبدأ بعد شهر رمضان المبارك من خلال معسكر تدريبي داخلي على أن يتم تعزيزها بمعسكر خارجي يتضمن لقاءات ودية مع فرق قوية باللعبة لرفع المستوى المهاري للاعبين.

مدير المنتخب – عضو اتحاد كرة السلة طريف قوطرش أوضح أن المنتخب سيقدم ما بوسعه للفوز في مباراتيه القادمتين وسنعد اللاعبين وفق خطة محددة لتحقيق الهدف المنشود مبيناً أن تأجيل النافذة الثالثة من آذار الماضي إلى حزيران القادم أثر سلباً في المنتخب لكون لاعبينا كانوا قد تحضروا لها وفق خطة قصيرة المدى.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة السلة إقامة النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة للنهائيات الآسيوية المؤجلة من آذار الماضي في حزيران القادم حيث سيلتقي خلالها منتخبنا منتخبي قطر والسعودية في العاصمة الأردنية عمان يومي الثاني عشر والرابع عشر من الشهر ذاته.

وكان منتخبنا فاز على منتخب إيران بنتيجة 77-70 نقطة ضمن النافذة الثانية رغم خسارته أمام منتخب قطر ضمن النافذة نفسها وفاز أيضا على نظيره السعودي بنتيجة 75-70 نقطة ضمن النافذة الأولى التي افتتح مشواره فيها بالخسارة أمام منتخب إيران بنتيجة 48-94.