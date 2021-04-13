المركز الصحي في مورك بالخدمة

حماة – حسان المحمد

بهدف تمكين عودة الأهالي إلى المناطق المحررة وتقديم الخدمات اللازمة، افتتح محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي مركز مورك الصحي والذي تم تأهيله بالتعاون مع المنظمات الدولية.

واوضح المحافظ أن العمل مستمر لإعادة الحياة للمناطق المحررة وتأهيل البنى التحتية، و تأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين.

مشيرا إلى أن المركز الصحي يقدم الخدمات الطبية و العلاجية المجانية للأهالي وأن المحافظة تسعى جاهدة لتقديم كل ما يلزم من خدمات للمواطنين.

الدكتور جهاد عابورة مدير صحة حماة قال أن المركز يقدم كامل الخدمات العلاجية و الإسعافية ويتضمن عيادات أطفال وداخلية ونسائية وأحالات طبية (تحاليل و تصوير و عمليات و ولادة) ، إضافة إلى صيدلية و تقديم معينات حركية-سمعية- بصرية ، و توعية صحية و دعم نفسي ، لافتا إلى أن المركز يقدم الخدمات العلاجية لأهالي مدينة مورك والقرى و البلدان المجاورة .

ولفت عابورة إن مديرية الصحة تسعى لتأهيل المراكز الصحية في المناطق المحررة من الإرهاب والتي تشهد عودة الأهالي إليها بالتعاون مع المنظمات والجمعيات الأهلية لتقديم الخدمات للمواطنين.