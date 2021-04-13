انفجار في رأس العين.. إصابات ضمن تجمع لمرتزقة الاحتلال التركي

أصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة الناصرية، بمحيط مدينة رأس العين، بريف الحسكة الشمالي الغربي، والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي.

مصادر محلية أفادت بأن عبوة ناسفة كانت موضوعة في حقيبة انفجرت بسيارة قادمة من قرية الناصرية، قبيل وصولها إلى أحد تجمعات مرتزقة الاحتلال التركي، غربي مدينة رأس العين، ما أدى إلى إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال ووقوع أضرار مادية في المكان.

ولفتت المصادر إلى قيام مجموعة من المرتزقة بتطويق مكان الانفجار فيما وصلت سيارتا إسعاف للاحتلال التركي إلى المكان.