باريسيفيتش يبحث مع السفير العمراني تعزيز العلاقات بين سورية وبيلاروس

اجتمع نائب وزير الخارجية البيلاروسي نيكولاي باريسيفيتش مع محمد العمراني سفير سورية لدى مينسك، وبحث معه مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين سورية وبيلاروس وسبل تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية.

كما تم خلال اللقاء استعراض الدعم السياسي المتبادل على الساحة الدولية تجاه التحديات المتشابهة التي تواجه كلا البلدين وعلى رأسها الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية عليهما ومحاولات التدخل الخارجي في شؤونهما الداخلية.

وأكد الجانبان ضرورة بذل كل الجهود لتنفيذ مختلف الاتفاقات الموقعة بين البلدين بما يخدم مسيرة علاقات الصداقة القائمة بينهما.