لعشاق السلفي.. كاميرا فورية مميزة من Fujifilm

كشفت شركة Fujifilm اليابانية عن أحدث كاميراتها الفورية، التي صممت لتكون من بين أكثر الكاميرات الشخصية عملية وسهولة في الاستخدام.

مواقع إعلامية ذكرت أن ما يميز كاميرا Instax mini 40عن نظيراتها الفورية المطروحة في الأسواق حاليا هو أنها جُهزت بمرآة صغيرة على إطار عدستها تساعد المستخدم على التقاط صور السيلفي، بالإضافة إلى أن العدسة نفسها صممت لتسحب إلى الخارج قليلا لتحسين الضبط البؤري لها، في حال قرر المستخدم استعمالها لصور السيلفي وتصوير الأجسام القريبة.

وحصلت Instax mini 40 الجديدة على ميزات تساعدها على ضبط سرعة غالق العدسة وضبط إعدادات الفلاش وغيرها من الإعدادات أوتوماتيكيا للحصول على صور بدقة وجودة ممتازتين في مختلف ظروف الإضاءة.

أما هيكل الكاميرا فجاء بوزن 330 غ فقط، مصنوع من المعدن والبلاستيك المعمول بألياف كربونية خاصة، أبعاده (104/121/65) ملم.

Fujifilm جهزت الكاميرا بأفلام تكفي لإظهار 10 صور فورية، وخاصية تساعد على طباعة البيانات على إطار الصور بالخط الأحمر بطريقة مميزة.