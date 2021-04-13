13, 04, 2021 - 5:06 مساءً

مرسوم بإنهاء تكليف حاكم مصرف سورية المركزي

محليات   9

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 124 لعام 2021 القاضي بإنهاء تعيين حازم قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 124

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته.

يرسم ما يلي:

المادة 1- ينهى تعيين الدكتور حازم يونس قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي الوارد بالمرسوم رقم 299 تاريخ 24-9-2018.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 1-9-1442 هجري الموافق لـ 13-4-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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