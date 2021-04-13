مرسوم بإنهاء تكليف حاكم مصرف سورية المركزي
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 124 لعام 2021 القاضي بإنهاء تعيين حازم قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 124
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته.
يرسم ما يلي:
المادة 1- ينهى تعيين الدكتور حازم يونس قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي الوارد بالمرسوم رقم 299 تاريخ 24-9-2018.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 1-9-1442 هجري الموافق لـ 13-4-2021 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد