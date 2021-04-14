استهداف سجن تديره ميليشيا (قسد) بريف الشدادي

استُهدفت ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي بهجوم على سجن لقوات الاحتلال في حقل نفط كبيبة في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى إصابة اثنين من مسلحيها.

ووفقاً لما ذكرته مصادر أهلية لوكالة “سانا” فإن هجوماً بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون استهدف سجن كبيبة الذي تحتجز فيه قوات الاحتلال الأمريكي عشرات الإرهابيين من تنظيم “داعش” في حقل نفط كبيبة الواقع على طريق الجبسة القديم في منطقة الشدادي ما أدى إلى إصابة مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” التي تتولى حماية السجن وإدارته مع قوات الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم تزامن مع قيام قوات الاحتلال الأمريكية بنقل 40 سجيناً من عناصر التنظيم الإرهابي من داخل السجن وأغلبهم من الجنسيات العراقية والتونسية إلى سجن القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي.

وبينت المصادر أن الهجوم أدى إلى مقتل اثنين من المهاجمين في حين تدخلت حوامات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال وقامت بتمشيط المنطقة المحيطة بالسجن.