الطاقة الذرية الإيرانية: «نطنز» ستتحرك بأسرع ما يمكن نحو أهدافها

أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن منشأة نطنز النووية ستتحرك بأسرع ما يمكن نحو أهدافها المحددة على الرغم من الهجوم الإرهابي الأخير الذي تعرضت له.

وأشارت المنظمة في تغريدة على تويتر اليوم إلى أن الحظر واغتيال العلماء النوويين وتخريب قاعة تجميع أجهزة الطرد المركزي في نطنز والهجوم الإرهابي الأخير على المنشأة يظهر فقط فشل أعداء إيران، لافتة إلى أن العلماء الإيرانيين سيجعلون العالم يعيد اكتشاف القدرات العلمية للشعب الإيراني في التكنولوجيا النووية.