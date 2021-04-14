باتروشيف: خطر الإرهاب بالقرم قائم بسبب أنشطة واشنطن التخريبية

أشار نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن القومي الروسي، إلى أن خطر الهجمات الإرهابية “لا يزال قائماً” في شبه جزيرة القرم بسبب الأنشطة المناهضة لروسيا من الولايات المتحدة وأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي “ناتو” وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.

ونقلت سبوتنيك عن باتروشيف قوله اليوم.. “الشروط المسبقة لظهور تهديد للأمن القومي في القرم ما زالت قائمة بسبب التعقيد المحتمل للوضع بين الأعراق والأديان واحتمال وقوع هجمات إرهابية” مضيفاً.. “من الأسباب الرئيسة لهذه التهديدات.. الأنشطة التخريبية للولايات المتحدة وحلف الناتو الذي تسيطر عليه وعدد من دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بهدف تشويه سمعة السياسة الداخلية والخارجية لروسيا”.