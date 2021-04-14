روحاني: على الأمريكيين إلغاء الحظر لإثبات حسن نواياهم

أكدت إيران أن إجراءاتها بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة هي رد على المؤامرات التي تحاك ضدها.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم: “إذا ما عادوا إلى التزاماتهم بصورة حقيقية سنعود نحن إلى تعهداتنا أيضاً”، مشددا على أنه يجب على الأميركيين إلغاء الحظر دفعة واحدة لإثبات حسن نواياهم.

وأكد روحاني أن العمل التخريبي في مفاعل نطنز كان مؤامرة لإضعاف موقف إيران في محادثات فيينا ولكن إجراءاتنا النووية كانت ردا على الخطوات الشريرة وسنواصل الرد على مؤامرت الأعداء.

وأوضح روحاني أن أنشطة بلاده ستبقى سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معلنا أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح المزيد من المشاريع العلمية بشكل مكثف في الكثير من المجالات.