في الهند.. رقم قياسي جديد بإصابات كورونا

أعلنت الهند اليوم أن عدد حالات الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد بلغ مستوى قياسيا جديدا بعد تسجيل 184372 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة الهندية فإن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 13.9 مليون إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع 1027 ليصل إلى 172085 وفاة.

من جهتها أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن البر الرئيسي الصيني سجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا 11 منها وافدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 90447 إصابة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.