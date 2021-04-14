كوتيلوفا: الإعلام الغربي يتجاهل ممارسات النظام التركي الإجرامية

استنكرت ماركيتا كوتيلوفا، الصحفية التشيكية المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط، تجاهل وسائل الإعلام الغربية للممارسات الإجرامية التي يرتكبها النظام التركي في سورية ومنها جرائمه ضد النساء والأطفال في المناطق التي يحتلها من الأراضي السورية.

وقالت كوتيلوفا في تعليق لها نشرته اليوم على موقعها على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “وسائل الإعلام الغربية تعبر عن الاستياء من المعاملة السيئة التي لقيتها رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين مؤخراً في أنقرة من قبل رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مع إن ما جرى ليس سوى مثال جديد عن نظرة أردوغان إلى النساء”.

وأشارت كوتيلوفا إلى أنه من المؤسف أن العالم كله اهتم بغياب كرسي تجلس عليه رئيسة المفوضية الأوروبية في حين لا يهتم أحد بالنساء السوريات اللواتي يعانين في المناطق التي تحتلها تركيا في سورية ويتم تجاهل كل المآسي التي يرتكبها المحتل التركي فيها.