مصرع مراهق برصاص الشرطة الأمريكية في ولاية ماريلاند

مع تزايد جرائم إطلاق النار من قبل رجال الشرطة الأمريكية على المدنيين، قتل مراهق برصاص الشرطة الأمريكية في بلدة ليوناردتاون بولاية ماريلاند الأمريكية.

ونقلت شبكة (ايه بي سي) الإخبارية الأمريكية عن شرطة ماريلاند قولها إنها “تلقت بلاغاً حول شخص يتصرف بشكل مريب ويحمل شيئاً يشبه السلاح” مشيرة إلى أن مواجهة وقعت بين الشرطي الذي استجاب للبلاغ والضحية (بيتون هام) البالغ من العمر 16 عاماً انتهت بإطلاق النار على الأخير.

وتضاربت التقارير حول ما حدث فعلاً قبل مقتل (هام) حيث أكد شهود عيان أنه لم يكن يحمل أي سلاح فيما قال آخرون إنه كان يحمل ما يشبه السكين.