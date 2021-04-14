موسكو: نريد علاقات مع واشنطن على أساس المنفعة المتبادلة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن روسيا تريد بناء علاقات مع الولايات المتحدة على أساس المنفعة المتبادلة.

وقالت زاخاروفا في حديث تلفزيوني: “من الناحية العقائدية والأيديولوجية والسياسية أردنا ونريد أن نبني علاقات مع الولايات المتحدة على أساس المنفعة المتبادلة لكي يكون هذا مفيدا لبلدينا.. لكن التصريحات والخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة حتى وقت قريب تجعل محاولات تجاهل هذا أمرا مستحيلا”.

من جهة ثانية أوضحت زاخاروفا: أن الخارجية الروسية تقوم بدورها ضمن العمل بشأن التحضير للقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وقالت زاخاروفا تعليقا على التحضير للقاء بين بوتين وبايدن: “هذا من اختصاص إدارة الرئاسة ونحن بالتأكيد نقوم بدورنا ضمن العمل”.