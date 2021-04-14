نهائياً.. الدنمارك تتخلى عن لقاح إسترازينيكا

على خلفية التقارير حول حدوث تجلطات دموية لدى أشخاص تلقوا اللقاح، فقد أعلنت الدنمارك اليوم أنها ستوقف استخدام لقاح إسترازينيكا لعلاج فيروس كورونا بشكل تام لتصبح أول دولة أوروبية تقرر ذلك.

ونقلت فرانس برس عن مدير هيئة الصحة الدنماركية سورن بروستروم قوله خلال مؤتمر صحفي “رغم توصيات منظمة الصحة العالمية والهيئة الأوروبية الناظمة بمواصلة استخدام اللقاح فإن حملة التطعيم الدنماركية ستمضي قدماً من دون لقاح إسترازينيكا”.

يذكر أن عدداً من الدول معظمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي علقت استخدام لقاح إسترازينيكا.