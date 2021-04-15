افتتاح محطة كهروضوئية هي الأولى في محافظة اللاذقية

اللاذقية – نورا جولاق

افتتح محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم في بلدة عين شقاق في جبلة محطة نصّور الخاصة للطاقة الشمسية لمستثمر من القطاع الخاص بقدرة 100 كيلو واط لتوليد الكهرباء وتعدّ نتاج جهود وخبرات حكومية وتنفيذ شركة روسية متخصصة ودعم حكومي للطاقة وتهدف الى بناء القدرات المحلية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

وقال السالم في تصريح صحفي أن المشروع يسهم في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة النظيفة في ظل الظروف الراهنة والحصار والعقوبات المفروضة

وأشار السالم الى أن المحافظة تشجع المستثمرين ورجال الأعمال على إقامة مثل هذه مشاريع وستعمل على تنفيذ هذه التجربة على أسطح المباني الحكومية والمدارس والجامعة مما يسهم في التخفيف من الضغوط على حوامل الطاقة ومصادرها ويعالج التقنين

وأكد الدكتور المهندس يونس علي المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة أن مشروع الطاقات المتجددة هو ليس البديل عن الطاقات التقليدية ولكن هو مشروع رديف وداعم للشبكة العامة للكهرباء وينظر إليه على أنه مشروع اقتصادي وبيئي في آن واحد حيث أن انتاج الكهرباء بالطرق التقليدية يتم بحرق الوقود الأحفوري (الغاز _الفيول ) الذي يصدر انبعاثات سامة وضارة بالبيئة أما باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة لتوليد الكهرباء يوفر حرق 250 غ من الوقود الأحفوري

وأكد علي إلتزام الحكومة و الوزارة على تشجيع المستثمرين لإقامة مثل هذه المحطات وذلك بشراء كامل الطاقة المنتجة ولمدة 25 سنة بسعر 7 سينت يورو

وأوضح المهندس عيسى سلوم منفذ المشروع أن المحطة تنتج 100 كيلو واط ساعي أي بتقدير 180 ألف كيلو واط ساعي بالسنة وبتسعيرة محددة من وزارة الكهرباء ب 7 سينت يورو لكل واط ساعي وستتقاضى الوزارة والمستثمر قيمة الكهرباء المستهلكة من قبل المواطن عن طريق العدادات وبفاتورة شهرية نظامية ولفت الى أن المحطة هي أول مشروع في محافظة اللاذقية يُربط على شبكة الوزارة وبالتالي هي المعنية باستراتيجية توزيع الحمولة على المواطنين

وأكد المهندس جابر العاصي مدير شركة كهرباء اللاذقية أن هذا المشروع هو باكورة الأعمال التي تنفذها وزارة الكهرباء في محافظة اللاذقية وأضاف العاصي الى أن هنالك مشاريع مستقبلية ستدخل في الخدمة في الأشهر القادمة باستطاعة 2 ميغا واط في منطقة فدرة ومحطة الرستين باستطاعة 100 ميغا واط ساعي والتي ستساهم في تحسين واقع التقنين وتحسين المنظومة الكهربائية في القطر

وبين المستثمر موفّق نصور أن مساحة الأرض المقامة عليها المحطة هي 1000 متر مربع وتنتج 100 كيلو واط ساعي وأن عدد الألواح 244 لوح شمسي باستطاعة410 واط لكل لوح وأشار نصور الى أن تكلفة المشروع 160 مليون ليرة سورية