الناتو يحدد موعد سحب قواته من أفغانستان

أعلن حلف شمال الأطلسي ناتو أنه سيسحب قواته من أفغانستان بحلول الأول من أيار المقبل بالتوازي مع تحرك مماثل لسحب القوات الأمريكية.

وجاء تحرك الناتو مباشرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس أن القوات الأمريكية “ستتم انسحابها من أفغانستان في أيلول المقبل”، مشيرا إلى أن دول الناتو ستسحب قواتها أيضا بحلول الأول من أيار المقبل على أن تتم عملية الانسحاب في غضون بضعة أشهر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناتو قوله إن “الدول الأعضاء فيه قررت المباشرة بسحب قواتها من أفغانستان بحلول الأول من أيار القادم”.

وفي خطوة مماثلة أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون اليوم أن بلاده ستحذو حذو الولايات المتحدة لسحب قواتها من أفغانستان مشيراً إلى أن القوات الأسترالية المتبقية في هذا البلد ستكمل انسحابها في أيلول المقبل.