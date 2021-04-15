سورية والأردن تبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

بحث السفير عصام نيال القائم بأعمال السفارة السورية لدى الأردن مع رئيس غرفتي صناعة الأردن وصناعة عمان فتحي الجغبير اليوم سبل تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وجاء في بيان صحفي صدر عن الغرفة أن الجغبير شدد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين شعبي البلدين مؤكدا أن قوتها تذلل التحديات والعراقيل التي تواجه تعاونهما الاقتصادي.

ووجه الجغبير دعوة لرئيس غرفة صناعة وتجارة دمشق إلى زيارة الأردن لمناقشة إقامة علاقة اقتصادية تكاملية مؤكدا أن صناعة الأردن ستبدأ بالتحضير لزيارة وفد صناعي أردني إلى العاصمة السورية في حال تلبية دعوته.

بدوره أبدى السفير نيال رغبة سورية إقامة علاقة اقتصادية تكاملية وبخاصة في المجال الصناعي مع الأردن وتكثيف لقاءات رجال الأعمال بين البلدين الشقيقين.