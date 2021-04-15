عرنوس يبحث مع سفير جمهورية باكستان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أهمية تعزيز العلاقات السورية الباكستانية ومتابعة صيغ التعاون القائمة بين البلدين والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين على الصعد كافة.

وخلال لقائه سفير جمهورية باكستان الإسلامية في دمشق سعيد محمد خان جدد المهندس عرنوس رغبة سورية واستعدادها لدفع العلاقات الثنائية قدماً إلى الأمام في مختلف المجالات وأهمية الدور الرئيسي لقطاع الأعمال في ذلك لافتاً إلى العلاقات التاريخية والأخوية والمصالح المشتركة التي تربط شعبي البلدين.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير لباكستان حكومة وشعباً على الدعم الذي تقدمه لسورية في المحافل الدولية ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في تصديه للإرهاب والحصار الاقتصادي اللاشرعي ورفضها التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

من جهته أكد السفير الباكستاني بدمشق استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب سورية وتقديم الدعم للشعب السوري في مختلف المجالات ولا سيما الإنسانية والإغاثية في ظل ظروف الحصار الاقتصادي الجائر.

ولفت السفير محمد خان إلى تطلع باكستان لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصاد والثقافة والإعلام والنقل والصحة والعمل لتنشيط السياحة المتبادلة بين البلدين معرباً عن سعادته لرؤية سورية تتعافى في مختلف المجالات.