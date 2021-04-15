في موسكو..تلقيح أكثر من مليون شخص ضد كورونا

أعلنت روسيا أن أكثر من مليون شخص من سكان العاصمة الروسية تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا وأن 800 ألف منهم تلقوا الجرعة الأولى والثانية.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين على مدونته اليوم: “في الأيام الأخيرة تجاوز عدد سكان موسكو الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المليون شخص وقد أكمل أكثر من 820 ألفا منهم التطعيم بالجرعة الثانية وأن نحو 45 بالمئة من الذين تم تطعيمهم تزيد أعمارهم على الستين سنة”.

وأشار سوبيانين أيضا إلى أن موسكو مزودة بالكامل بإمدادات اللقاح وأن هناك 100 نقطة تطعيم ثابتة في العيادات، إضافة إلى العديد من الوحدات الطبية الجوالة في مراكز التسوق الكبيرة، لافتاً إلى أنه بدأ هذا الأسبوع التطعيم في المنازل للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

وأكد أن من بين المليون شخص من سكان موسكو الذين تلقوا لقاحا مضادا للفيروس تم تسجيل عدد قليل جدا من المصابين.ؤ