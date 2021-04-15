محليا..انخفاض جديد في سعر الذهب

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم ألفي ليرة سورية عن سعر أمس.

ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم فقد سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 148ألف ليرة سورية وسعر شراء 147500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 126857 ليرة وسعر شراء 126357 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية ووزعت أرقام هاتف للشكاوي 2248005 / 0991937718.