مظاهرات في تل حميس بالقامشلي احتجاجاً على ممارسات “قسد”

شهدت بلدة تل حميس، بريف القامشلي، مظاهرة شعبية احتجاجية ضد ممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وتحكمها بلقمة عيش المدنيين واختطافها عدداً منهم.

وذكرت مصادر أن أهالي بلدة تل حميس خرجوا بمظاهرة احتجاجاً على ممارسات ميليشيا “قسد” القمعية بحقهم ومنعها وصول مادة الخبز إليهم، حيث أقدمت مجموعات مسلحة من الميليشيا على منع المواطنين الموجودين في ساحة الفرن من الحصول على حصصهم من مادة الخبز وأبعدتهم بالقوة من محيط الفرن.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قطعوا الطرقات الرئيسية بالإطارات والحجارة ورددوا هتافات تطالب بطرد الميليشيا ومسلحيها وإغلاق مقارها في البلدة.