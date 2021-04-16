البرسا يغامر براتب “الليو”

كشف تقرير صحفي إسباني عن خطط نادي برشلونة بشأن تجديد عقد ليونيل ميسي مشيرا إلى أن النادي يعتزم خفض راتب النجم الأرجنتيني بأكثر من 50 بالمئة.

ووفق برنامج الشيرنجيتو الإسباني فإن النادي سيعرض على ميسي تجديد عقده مقابل تخفيض راتبه السنوي إلى 30 مليون يورو ما يمثل انخفاضا بنسبة أكثر من 50 بالمئة من راتب النجم الأرجنتيني.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف المقبل ولم يعلن عن موقفه بشأن الاستمرار في كامب نو حيث ارتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في حال الرحيل عن برشلونة.