الرئيس الأسد يتلقى برقيتي تهنئة من سلطان عمان والرئيس الموريتاني بمناسبة عيد الجلاء

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقيتا تهنئة من جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ومن رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة عيد الجلاء.

وأعرب سلطان عمان عن صادق التهاني وأطيب التمنيات للرئيس الأسد بموفور الصحة والسعادة داعياً المولى جل وعلا أن يحقق للشعب السوري الشقيق كل تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم والازدهار.

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقية تهنئة من جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمناسبة عيد الجلاء.

وأعرب سلطان عمان عن صادق التهاني وأطيب التمنيات للرئيس الأسد بموفور الصحة والسعادة داعياً المولى جل وعلا أن يحقق للشعب السوري الشقيق كل تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم والازدهار.

كما تلقى الرئيس الأسد برقية تهنئة من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة عيد الجلاء.

وعبر الرئيس الموريتاني عن أحر التهاني بعيد الجلاء متمنياً للشعب السوري الشقيق، المزيد من التقدم والرخاء مجدداً حرصه على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين سورية وموريتانيا خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين