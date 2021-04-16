بحث الواقع التمويني في دير الزور

بحثت الاسرة التموينية في دير الزور برئاسة محافظ دير الزور السيد_فاضل_نجار الواقع التمويني في المحافظة .

وخلال الاجتماع الذي حضره عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق عمر الخلف تم بحث اليات التطبيق المباشر للمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.

كما تم استعراض واقع رغيف الخبز وعمل المخابز والمطاحن وتوزيع المحروقات وصالات السورية للتجارة ومؤسسة العمران.

و اكد السيد المحافظ أهمية المباشرة بتطبيق المرسوم رقم 8 لعام 2021 ووجه باجراء حملة للتعريف بفقراته والعقوبات التي نص عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الجولات على التجار والأسواق ، لافتا الى ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الغش والتلاعب بالأسعار خاصة خلال شهر رمضان المبارك ومراقبة عمل الافران على صعيد جودة الرغيف المنتج ووزن الربطات وضبط اية حالة غش والتدقيق في إنتاج كامل الكميات المخصصة وايصال المادة لمستحقيها .

البعث ميديا || دير الزور – مساعد العلي