حجر صحي للاعبي هيرتا برلين بسبب كورونا

أعلن نادي هرتا برلين صاحب المركز الخامس عشر في الدوري الألماني لكرة القدم اليوم أن لاعبيه وأعضاء جهازه الفني سيخضعون لحجر صحي بسبب اكتشاف أربع حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوفهم.

وأوضح النادي أنه طلب تأجيل مبارياته الثلاث المقبلة بعد اكتشاف إصابة مدافعه مارفين بلاتنهاردت وثلاثة من اللاعبين والجهاز الفني بالفيروس في يوم واحد ما أجبر الفريق على الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوماً.

وكان مقرراً أن يحل هرتا برلين ضيفاً على ماينتس الأحد ضمن المرحلة التاسعة والعشرين ثم يستضيف فرايبورغ الأربعاء ويحل ضيفاً على شالكه السبت المقبل.