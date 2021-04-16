ريف دمشق.. إصابة طفل بانفجار جسم غريب من مخلفات الإرهابيين بدوما

أصيب طفل بجروح جراء انفجار جسم غريب من مخلفات الإرهابيين بمدينة دوما في ريف دمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة الريف اليوم أن طفلاً أصيب بشظايا عدة إثر انفجار جسم غريب من مخلفات التنظيمات الإرهابية في أحد أحياء دوما بينما كان يجمع الخرداوات مشيراً إلى أنه تم إسعاف الطفل البالغ من العمر 13 عاماً إلى مشفى ابن النفيس بدمشق لتلقي العلاج.

واستشهد وأصيب العشرات بينهم أطفال ونساء جراء انفجار ذخائر وعبوات ناسفة وألغام من مخلفات التنظيمات الإرهابية التي عمدت إلى وضعها في كل مكان قبل اندحارها لإلحاق أكبر ضرر بالمدنيين.