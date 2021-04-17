الرئيس الأسد يتلقى برقيات تهنئة من الرئيسين البيلاروسي والإيراني وملك ماليزيا بعيد الجلاء

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقيات تهنئة من كل من الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو والإيراني حسن روحاني وملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه بمناسبة عيد الجلاء.

وأعرب الرئيس البيلاروسي في برقيته عن تهانيه للرئيس الأسد والشعب السوري بعيد الجلاء مؤكداً استعداد بلاده لمساعدة سورية في عملية لإعادة الإعمار.

وعبر الرئيس لوكاشينكو عن قناعته الراسخة بأن الشعب السوري الشقيق سيتجاوز في القريب العاجل عواقب التدخل الخارجي وسيتمكن من القيام بخطوة كبيرة في عملية إعادة إعمار وتنمية بلاده مؤكداً استعداد بيلاروس للوقوف إلى جانب سورية كتفاً لكتف وتقديم المساعدة اللازمة في هذه العملية.

من جانبه عبر الرئيس الإيراني حسن روحاني في برقيته عن تهانيه بمناسبة عيد الجلاء متمنياً للشعب السوري التقدم والنجاح.

وأعرب الرئيس روحاني عن أمله بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات واتخاذ خطوات قيمة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وإقامة تعاون إقليمي من خلال توظيف كافة الإمكانيات المتوافرة لدى البلدين.

كما قدم جلالة ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه في برقيته تهاني الملك والملكة لسورية حكومة وشعباً بعيد الجلاء متمنياً عودة الأمن والاستقرار والازدهار إلى ربوعها.

وأكد جلالة الملك أن سورية وماليزيا ما زالتا تتمتعان بعلاقات حارة وودية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1958 معرباً عن أمله بأن تتعزز هذه العلاقات من أجل المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين.