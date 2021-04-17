الرئيس الأسد يتلقى برقية تهنئة من الرئيس بوتين بعيد الجلاء ..روسيا تدعم سيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقية تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الجلاء.

وقال الرئيس بوتين في برقيته إن روسيا تدعم باطراد سيادة واستقلال وسلامة أراضي سورية، مؤكداً عزم بلاده مواصلة الجهود النشطة من أجل ضمان الأمن والاستقرار وإعادة البناء على الأراضي السورية.

وأعرب بوتين عن يقينه بأن استمرار تطوير العلاقات الروسية السورية متعددة المجالات يلبي مصالح الشعبين الصديقين، متمنياً للرئيس الأسد دوام الصحة والنجاح ولجميع السوريين الحياة السلمية والموفقة.