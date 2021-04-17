قفزات نوعية للتأمين.. تطوير للخدمة و الارتقاء بمستوى جودتها

البعث ميديا || عبد الرحمن جاويش

أكد مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين, الدكتور نزار زيود للبعث ميديا, أن المؤسسة تتجه نحو بلورة آليات أداء جديدة معززة لموقف المؤسسة والسوق ومنتجة للقيم المضافة الحقيقية على المستويين العملي و الفني أي الخدمات التأمينية، ثم المستوى المالي لجهة توليد عائدات إضافية، في ظل ان المؤسسة هي أكبر لاعب فاعل في سوق التأمين السورية، وصاحبة المحفظة الأكبر على مستوى كافة الخدمات وفروع التأمين.

كما بيّن زيود انه تم رفد المؤسسة بأموال من خلال الربح الاستثماري الذي يرفد ربحها المتأتي من عملياتها الاكتتابية , اذ تمكنا خلال الفترة المنصرمة من تحقيق عدد من الاهداف, بالإضافة الى جملة من الاهداف الاخرى التي هي قيد التنفيذ و التي تتجسد بمحاور الاول منها سيتم استثمار جزء من الاحتياطات الفنية عن طريق ربط ودائع استثمارية قصيرة او طويلة الاجل في المصارف العاملة وفق افضل العروض المقدمة, بالتوازي مع طرح موضوع فتح سقف الودائع للمؤسسة لدى المصارف العامة بعد موافقة وزير المالية , بما يسهم لرفد السيولة لدى هذه المصارف و زيادة قدرتها على منح الائتمان المصرفي, مما ينعكس بالمحصلة ايجابا على الوضع الاقتصادي السائد, و بالنسبة لتنفيذ خطة المؤسسة.

وأشار زيود إلى أن المؤسسة انجزت ما كان متعثرا مثل عقد التجهيزات الحاسوبية لمتابعة أتمته عمل المؤسسة, و ايضا عقد مفروشات و اساس مبنى فرع حلب, و شراء الشقة السكنية سكن وظيفي في دمشق مما جعل نسبة انجاز الخطة ما يقارب 100 % فيما يخص اعادة التامين تم المشاركة في الاعمال المسندة اتفاقيا مع الشركات الخاصة, و تم تعديل اتفاقيات اعادة التامين لفروع الحريق و الهندسي و النقل من حصص نسبية الى فائض, حيث كان على المؤسسة بموجب اتفاقيات عام 2020 اسناد 50 % من كافة العقود مهما بلغت قيمتها و لغاية سقف الاتفاقية المحدد 3 مليار و 480 مليون ليرة لفرعي الحريق و الهندسي و مليار و 740 مليون ليرة لفرع النقل بما في ذلك العقود الصغيرة التي تدخل ضمن السعة الاكتتابية للمؤسسة.

وبلغ حد الاحتفاظ في المؤسسة في اتفاقيات عام 2021 مبلغ 500 مليون ليرة سورية و اسناد مليارين و 500 مليون ليرة لفرع الحريق و اسناد 2 مليار لفرعي الحريق و الهندسي تحتفظ المؤسسة بكامل البدل لكافة العقود التي تقع ضمن حد الاحتفاظ و التي تقدر بدلاتها بما نسبته 25 % من بدلات فرع الحريق و 50 % من بدلات فرع الهندسي و 10 % من بدلات فرع النقل, و بين زيود انه تم رفع صلاحيات تسوية الحوادث المادية لفرع دمشق 1 تامين السيارات الى 1مليون و 750 الف ليرة و رفع سقف صندوق الفرع ايضا الى مبلغ 25 مليون ليرة, و رفع سقف صرف الحوادث نقدا الى مبلغ مليون و 300 الف ليرة مع استكمال الدراسة لرفع صلاحية فروع المؤسسة في المحافظات , بما يتناسب مع حجم اعمال كل فرع و مقتضيات العمل ليتناسب مع التضخم الاقتصادي الحالي و تغييرات اسعار الصرف, وفي المحور الثاني.

اشار زيود الى دمج فرع دمشق 2الى فرع دمشق 1 و اصبح تحت مسمى فرع دمشق للتامين بهدف ضبط النفقات و التخفيف من الاعباء و اعادة الهيكلية الادارية بما يتناسب و متطلبات الاصلاح الاداري, و ايضا تدوير العمالة في المؤسسة ضمن كافة الفئات العمالية, مع ترتيب و تهيئة النسق الثاني للإدارة العليا في الادارة و في فروع المؤسسة, و التغلب على مشكلة الترهل الاداري في بعض مفاصل المؤسسة من خلال اعادة ترتيب عدد من المديريات.

وسعت المؤسسة لنقل مركز الادارة من حمص الى العاصمة, و ذلك من خلال تعديل المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2005, و تم ايضا اعادة صياغة قرارات لجان الصرف و تسوية الحوادث مع المتابعة المستمرة لصحة اصدار القرارات و الاوامر الادارية و التعاميم, و تم ايضا من خلال الجانب الاداري و التنظيمي اتباع اسلوب الثواب و العقاب في العمل انجازا و تحديثا و تطويرا, و اتباع اسلوب اللامركزية في الادارة لتجنب تركز اتخاذ القرار في مستوى اداري واحد و تحمل كل مسؤول مسؤوليته الفنية و المالية و الادارية عن القرارات المتخذة من قبله, و رسم سياسة المؤسسة من خلال عقد اجتماعات مجلس الادارة بشكل دوري و مناقشة واقع المؤسسة و اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المؤسسة و تسهم في رفع سوية ادائها.

و فيما يتعلق بالتامين الصحي قال زيود عملنا في هذا الجانب مثل ضم مشافي وزارة الدفاع الى الشبكة الطبية للمؤسسة مع منح اعفاء 10 % داخل المشفى للمؤمن له لدى المؤسسة الذين يتلقون الخدمة من مشافي ادارة الخدمات الطبية العسكرية و مشافي الشرطة و اعفاء 25 % من نسبة التحمل للزيارات الخارجية.

وأضاف زيود: “سعينا لضم مشافي الشرطة الى الشبكة الطبية للمؤسسة العامة السورية للتامين , وهناك سعي مؤجل لافتتاح الصيدلية التأمينية, بما يخص بدلات تامين جميع الاخطار على عقود السيارت, تم منح حسم 10 % من البدلات لمزودي خدمة التامين الصحي من اطباء و صيادلة و اصحاب مشافي و مخابر مسجلة اسمائهم ضمن شبكة المؤسسة ك1لك الاطباء العاملون لدى شركات ادارة النفقات الطبية و مدراء هذه الشركات بموجب كتاب صادر عن الشركة ذاتها, مع التوجيه لمديرية تامين الحريق بمنح نفس هذا الحسم لنفس مزودي الخدمة المشار اليهم” .

وتابع : عملنا على تعديل نسبة الاتعاب الادارية للعقد الصحي الاقتصادي, و اقترح مدير المؤسسة احداث دوائر جديدة في مديرية التامين الصحي مما ينعكس ايجابا على عمل المديرية و الطبيعة الخاصة لهذه المديرية نتيجة تعدد الاطراف المشاركة في العملية التأمينية من مزودي خدمة – جهات متعاقدة- شركة تامين- شركات ادارة النفقات الطبية , و سعينا ايضا للتوسط لدى الجهات لتفعيل دوائر التامين الصحي و احداث دوائر للجهات التي لا يوجد لديها دوائر تامين صحي”.

وسعينا للتوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء لإصدار توجيه بالزام كافة مزودي الخدمة على اختلاف اختصاصاتهم بضرورة استقبال حاملي بطاقة التامين الصحي العائدة للمؤسسة, و العمل على الحصول على الموافقة اللازمة لتشكيل لجنة طبية دائمة من خارج شركات ادارة النفقات الطبية لإعادة تقييم مؤمني الدواء المزمن لدى كافة الجهات.

اما المحور الرابع بما يخص تامين الحريق و الاخطار المختلفة قال زيود عملت المؤسسة في هذا الاتجاه بتطوير و تحسين الاليات و طرح المنتجات و عملنا على توفير الخدمة التأمينية ضد الاخطار التي يتعرض لها ممتلكات و منازل المشتركين الفعالين بالطاقة الكهربائية في المنازل و الورشات و السعي و العمل للتامين على القروض و كذلك التامين حياة المقترضين و العمل على ملف التامين الزراعي بالتنسيق مع وزارة الزراعة .