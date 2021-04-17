وزير الاتصالات يفتتح مركز الخدمة الإلكترونية للمواطن في اللاذقية

اللاذقية – رولا ديب

افتتح وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب ومحافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم مركز الخدمة الإلكترونية في محافظة اللاذقية ضمن مركز هاتف أفاميا، ليكون منصة متطورة تقدم أكثر من 30 معاملة عن طريق الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى الدوائر الرسمية لإنجازها.

و بيّن الخطيب أن أهمية الخدمة الإلكترونية في محافظة اللاذقية تكمن في أنها المحافظة الثانية بعد افتتاح مركز دمشق في نهايةعام2020 وهذا يعني ان المشروع يتوسع أفقيا نحو تحقيق الفائدة لكل السوريين في كل المحافظات.

و قال وزير الاتصالات : أن إطلاق الخدمة الإلكترونية في محافظة اللاذقية يعني أن مشروع الخدمة الإلكترونية يتوسع أفقياً نحو تحقيق الفائدة لكل السوريين في كل المحافظات.

وأضاف الخطيب أن خدمة المواطن الالكترونية ليست مجرّد خدمة تقنية فحسب، هي جزء من مشروع وطني أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد لتسهيل وتبسيط حياة المواطنين والتخفيف عنهم في يومياتهم وتوفير العدالة من حيث إمكانية إنجاز المعاملات بشكل سريع لكل شرائح المواطنين ودون أي تمييز عبر التطبيقات الالكترونية.

واوضح الخطيب أن هذه الخدمة تساعد في تنظيم العمل وتخفيف الهدر وتوفير الوقت والجهد والموارد لتسخيرها فيما يفيد المواطن وينعكس ايجاباً على يومياته. وتساعد أيضاً لتلافي الأخطاء والازدحام وتحسين الخدمات. كما أنها تخفف من الفساد من خلال تقديم الخدمة دون حاجة المواطن طالب الخدمة للمجيئ إلى الدائرة التي توجد لديها هذه المعاملة أو هذه الخدمة.

من جهته اعتبر محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم أن إنجاز المعاملات إلكترونياً، ليس ترفاً وإنما هي خدمة ترتبط بيوميات الناس وخدمتهم وحاجاتهم المعيشية وهي تساعد في تبسيط حياتهم وتقليل حركتهم وتوفير وقتهم ومالهم . وأضاف السالم أن الرئيس الاسد دائماً ما يوجه الحكومة لتبسيط إجراءات المواطنين وتخفيف أعباء الحياة عنهم وهذا نسعى إليه من خلال افتتاح مركز الخدمة الإلكترونية في محافظة اللاذقية.

كما تحدث مدير الاتصالات أحمد حايك أن افتتاح المركز الالكتروني خطوة مهمة جدا حيث يمنح الوثائق الرسمية للمواطنين بدون حضورهم.

و أشار الى تنوع المعاملات مابين الحصول على ورقة سجل عدلي واخراج قيد وثائق دراسية و غيرها من الخدمات المتعلقة بالمصالح العقارية.

كما بين أن طلب الوثيقة يتم عبر الموقع الالكتروني

http://ecsc.gov.sy

ويحدد احد المراكز القريية منه أو عن طريق عامل بريد يقوم بتسليمه الوثيقة بالمكان الذي يريده خلال 24ساعة سيحصل عليها.

وتتنوع تلك المعاملات مابين الحصول على ورقة السجل العدلي وإخراج القيد وبيانات الولادة والوفاة والزواج والطلاق ووثائق دراسية من وزارة التعليم وجامعة دمشق، ومعاملات أخرى في قطاع التربية..اضافة الى معاملات تتعلق حاليا بالمصالح العقارية ومديرية المالية بمحافظة دمشق..مع خطط للتوسع بالخدمات.