التجاري السوري يمنح قروضاً بميزات للعسكريين والعاملين في وزارة الدفاع

وقع المصرف التجاري السوري والإدارة المالية في الجيش والقوات المسلحة اتفاقاً يتم بموجبه منح قروض للعسكريين والمدنيين من العاملين في وزارة الدفاع الراغبين بالاستفادة من خدمات المصرف وفق عدد من الشروط والميزات.

واعلن المصرف التجاري في بيان له أنه بإمكان العسكريين والمدنيين من العاملين في وزارة الدفاع الحصول على قرض شخصي بضمانة كفلاء أو دون كفلاء بقيمة 5 ملايين ليرة سورية لمدة خمس سنوات بمعدل فائدة لا يزيد على 10 بالمئة وعلى قرض شخصي بضمانة عقارية بقيمة 20 مليون ليرة لمدة أقصاها 10 سنوات بمعدل فائدة لا يزيد على 10 بالمئة.

ويمكن للعاملين في وزارة الدفاع أيضاً الحصول على قرض سلع معمرة بحد أدنى 500 ألف ليرة بضمانة كفلاء أو دون كفلاء حسبما أكد التجاري مبيناً أن المستفيد من القرض يعفى من عمولات الارتباط ولكل أنواع القروض بينما يستفيد المشمولون في هذا الاتفاق من التخفيضات التي تمنح من المصرف على معدلات الفوائد السنوية للقروض الشخصية أو المعمرة التي يمنحها لبقية المتعاملين.