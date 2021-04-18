بالقنابل.. الاحتلال يستهدف المصلين في الأقصى

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، حيث أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين الخارجين من صلاة التراويح بالمسجد الأقصى قرب باب العامود أحد ابواب القدس القديمة، مساء أمس السبت.

ووفقا لقناة العالم، أفاد شهود عيان أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اعتدت بشكل وحشي على الشبان ما تسبب بإصابة عدد منهم، كما واصلت شرطة الاحتلال “الإسرائيلي”، مساء السبت، ولليوم الخامس تواليا منع الأهالي والشبان من الجلوس والتجمهر في ساحة ومدرج باب العامود بالقدس القديمة.