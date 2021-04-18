بحوث مشتركة بين ” أكساد” وجامعة دمشق

دمشق – البعث ميديا

وقعت منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة اكساد وجامعة دمشق اتفاقية تعاون لتعزيز التعاون العلمي والبحث القائم بينهما ولتحقيق حسن إدارة واستثمار الموارد الطبيعة للمناطق الجافة وشبه الجافة بما يتوافق والاهتمامات المشتركة بينهما من خلال إجراء بحوث علمية ومؤتمرات مشتركة وتبادل الخبرات والتدريب بينهما.

وقع الاتفاقية في مقر جامعة دمشق اليوم من جانب منظمة المركز العربي اكساد المدير العام الدكتور نصر الدين العبيد ومن جانب جامعة دمشق رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد يسار عابدين.

وتنص الاتفاقية على إجراء بحوث مشتركة في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات والاحصائيات والمطبوعات والوثائق العلمية المتعلقة بالبرنامج المشترك بين الطرفين وتسهيل عمل الباحثين من كلا الجانبين في سبل الاستفادة من المكتبة والمخابر والتقنيات المتاحة لديه، بما فيها إقامة نظام توزيع متبادل للمقالات العلمية والنسخ المصورة بينهما.

كما تنص على الاستعانة بالخبرات العلمية والفنية المتوفرة لديهما والاستعانة بأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة للاستفادة من خبراتهم الاستشارية وفق القوانين والأنظمة لكلا الطرفين، والتشاور حول عقد دورات تدريبية لطلاب التخصص والدراسات العليا والمعيدين والباحثين لرفع كفاءتهم العلمية.

وركزت الاتفاقية على إقامة الدورات التدريبية والزيارات العلمية والميدانية للطلاب المتخصصين في مجالات أبحاثهم والقاء المحاضرات العلمية وعقد الندوات والمؤتمرات وحلقات البحث ذات الصلة وتقديم الخبرة للاسهام في التقدم العلمي ونشرها في كافة المجالات.

وأوضح الدكتور نصر الدين العبيد في تصريح له عقب توقيع الاتفاقية، أن هدف الاتفاقية جاء تجسيداً للتشاور والتعاون البناء بين منظمة أكساد وجامعة دمشق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً بأنها ستكون مرحلة جديدة لتطوير وتنسيق العمل بين الجانبين ولا سيما في مجال تطوير البحث العلمي الزراعي ضمن استراتيجية منظمة المركز العربي في التنمية المستدامة.

وعبر عن استعداد منظمة اكساد لتقديم كافة الدعم لجميع الباحثين في الجامعات السورية بما يساهم في عمليات التنمية الزراعية المستدامة في سورية والدول العربية للنهوض بالقطاع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه وصف الدكتور عابدين توقيع الاتفاقية بأنه إنطلاقة كبيرة لمسيرة التعاون بين الجانبين، وإبراز المكانة الكبيرة والخبرة النادرة التي تتمتع بها منظمة أكساد لا سيما في مرحلة الإدارة الحالية.

وعبر عن أمله بأن تكون هذه الاتفاقية خريطة طريق للتعاون في شتى المجالات التي هي صلب اهتمام منظمة أكساد للنهوض بالقطاع العلمي والبحثي والزراعي مشيداً بالكفاءة والخبرة التي تتمتع بها في كافة الميادين.