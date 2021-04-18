حريق هائل في مشفى بجوهانسبرغ

اندلع حريق في أجزاء من مشفى شارلوت ماكسيكي في جوهانسبرغ أكبر مدينة في جنوب أفريقيا ما استدعى إجلاء نحو 700 مريض دون ورود تقارير حول سقوط ضحايا.

وبسحب وكالة اسوشيتد برس، قال المسؤول المحلي ديفيد ماخورا: إن “حريقا هائلا اندلع في المشفى ما تسبب بأضرار مادية كبيرة وبانهيار الطابق الثالث من مرآب السيارات فيها”، مشيرا إلى أنه “تم احتواء الحريق إلا أن المشفى سيغلق لمدة سبعة أيام ريثما تتم متابعة أعمال الصيانة”.

وشارك 60 من رجال الإطفاء في إخماد النيران التي تواصلت طوال الليل والتي خلفت أضرارا جسيمة في المشفى الذي يضم أكثر من ألف سرير ويخدم مدينة جوهانسبرغ التي يبلغ تعداد سكانها 6 ملايين نسمة ومقاطعة جوتنغ المحيطة بها.