حلب.. إصابة 5 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في حي مساكن هنانو

أصيب خمسة مدنيين بينهم طفل ووالدته اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في حي مساكن هنانو بمدينة حلب.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة أن عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين انفجرت في حي مساكن هنانو بمدينة حلب ما تسبب بإصابة خمسة مدنيين بجروح بينهم طفل ووالدته إصابتهما متوسطة.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المصابين إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة.

وعمدت التنظيمات الإرهابية في كل المناطق التي دخلت إليها إلى زرع المفخخات والألغام قبل اندحارها حيث تعمل عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري على تطهير المناطق المحررة تباعاً لتأمين عودة المهجرين إلى منازلهم.