سورية تدين قيام واشنطن والناتو بإرسال قوات عسكرية باتجاه الحدود الروسية

أدانت سورية قيام الولايات المتحدة وحلف الناتو بإرسال المزيد من قواتهما العسكرية تجاه الحدود الروسية الأمر الذي من شأنه أن يشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن الدوليين.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن هذه الخطوات التصعيدية الأمريكية تأتي ترجمة للتدخل الأمريكي السافر في شؤون الدول الأخرى إضافة إلى فرض الإجراءات القسرية عليها في محاولة لإخضاعها للسياسات الأمريكية واستمرار هيمنتها على العالم.

وأضاف المصدر بأن الجمهورية العربية السورية التي ترفض هذا النهج الأمريكي في العلاقات الدولية تعرب عن تضامنها المطلق مع روسيا الاتحادية الصديقة وكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها القومي وحماية السلم والاستقرار في المنطقة والعالم جراء التهديدات التي تحيق به نتيجة السياسات الأمريكية المتهورة.