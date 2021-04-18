فرنسا تفرض حجرا صحيا على القادمين من أربعة دول

أعلنت فرنسا عن فرض حجر صحي صارم لمدة عشرة أيام لجميع المسافرين القادمين من البرازيل والأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا اعتباراً من يوم السبت المقبل في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة لو فيغارو عن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي قوله في بيان: “إن فرنسا ستفرض حجراً صحياً صارماً لمدة عشرة أيام على جميع المسافرين من هذه البلدان الأربعة عند الوصول إلى أراضي البلاد وستقوم السلطات بإجراء فحوصات قبل وبعد الرحلة لضمان اتخاذ المسافرين التدابير المناسبة لعزل أنفسهم للحد من انتشار الفيروس ومتحوراته مصحوبة بتقييد أوقات الخروج مع زيادة الغرامات”.

يشار إلى أن فرنسا صاحبة ثامن أعلى حصيلة وفيات في العالم من جراء كورونا.