في إيران..تدشين منظومتين جديدتين للدفاع الجوي

دشّنت إيران اليوم منظومتي دفاع جوي جديدتين بمناسبة يوم الجيش الوطني الإيراني.

وتمّ خلال الاستعراض العسكري بمناسبة عيد الجيش الوطني الإيراني تدشين منظومتي دفاع منخفض الارتفاع وبعيدة المدى تحملان اسم ذو الفقار والشهيد مجيد ومحمولتين على عربتين من طراز ارس التكتيكية محلية الصنع، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس.

وتعتمد منظومة ذو الفقار على قاذفة آلية متعددة الفوهات، فيما تتكون منظومة الشهيد مجيد من نظام التحكم الكهروضوئي وقاذفة ثنائية والمنظومتان مخصصتان لمواجهة الأهداف الجوية على ارتفاعات منخفضة وخاصة صواريخ كروز.

وشهدت مختلف المحافظات الإيرانية اليوم عروضا عسكرية داخلية بمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد شاهين تقي خاني في تصريح خلال العرض العسكري في طهران: أن بلاده لن توقف تطوير أجهزتها العسكرية، لافتا إلى أن الاستعراضات العسكرية اليوم تختلف عن السنوات الماضية وتجرى داخل المعسكرات بسبب الظروف الخاصة وإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح أنه سيتم عرض للطائرات المسيرة التي صنعتها كوادر الجيش ومعدات وإنجازات وأجهزة من مختلف أصناف الأسلحة العسكرية.