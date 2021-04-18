لا أضرار في محطة “بوشهر” النووية جراء هزة ضربت مدينة كناوة الإيرانية

أكدت العلاقات العامة لمحطة بوشهر النووية عدم حدوث أضرار في المحطة جراء الهزة الأرضية التي ضربت مدينة كناوة جنوب إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن مصدر في العلاقات العامة للمحطة قوله إن “كل الأقسام والأجهزة والمباني في محطة بوشهر سليمة تماماً وتواصل نشاطها من دون أي خلل “موضحاً أن “المحطة صممت وأنشئت وفقاً للمعايير القياسية الدولية وهي مقاومة لأشد أنواع الزلازل في البلاد والمنطقة”.

وضربت هزة أرضية بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر في وقت سابق من اليوم حدود محافظتي بوشهر وفارس جنوب إيران دون ورود أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر جراءها.