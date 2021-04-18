ميسي ينفعل على حكم نهائي الكأس بسبب قراراته

انفعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشدة على الحكم خوان مارتينيز مونويرا، الذي أدار مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، أمس السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وتعرض ميسي، لتدخل قوي من قبل أحد لاعبي بيلباو، في الدقيقة 36، ليسقط “البرغوث” على الأرض، وظهر وهو يتألم بشدة، لكن الحكم أطلق صافرته محتسبا فقط ركلة حرة لمصلحة برشلونة، ولم يمنح لاعب بيلباو إنذارا، وهو ما أثار غضب النجم الأرجنتيني، الذي نهض على الفور واعترض على قرار الحكم مونويرا، مطالبا إياه بإشهار بطاقة في وجه اللاعب الذي عرقله.

وكان ميسي، نجم مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس إسبانيا، بتسجيله هدفين، ساهم بهما في فوز “البارسا” برباعية نظيفة، وتتويجه بكأس ملك إسبانيا للمرة الـ31 في تاريخ المسابقة، وهو رقم قياسي.