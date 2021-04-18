“الجلاء دروس و عِبر بجسدها أبناء شعبنا “.. في ندوة حوارية فكرية جماهيرية في اللاذقية

اللاذقية – رولا ديب

بمناسبة عيد الجلاء اقامت قيادة فرع الجبهة الوطنية التقدمية ندوة فكرية سياسية بعنوان”دروس و عبر يجسدها ابناء شعبنا اليوم في صون الاستقلال والتصدي للمؤامرة” في دار الأسد للثقافة في اللاذقية بحضور الفعاليات الحزبية و الجبهوية و الشعبية و الاجتماعية .

و بيّن أمين فرع اللاذقية للحزب الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية أن يوم الجلاء جاء ليبقى الوطن حراً أبياً كما يريده أبناء الوطن الشرفاء موضحاً أنه منذ بداية الحرب الكونية على سورية ظهر من كانوا عوناً للمستعمر ورفعوا علم الانتداب الذي يذكّرنا بأن سورية قسّمها الاستعمار الفرنسي لكن هذه الدولة التي بناها القائد المؤسس حافظ الاسد وتضحيات جيشنا وتلاحم شعبنا مع سيد الوطن القائد الرمز السيد الرئيس بشار الأسد تمكنت من تحقيق الانتصار و القضاء على هذه المؤامرة.

كما بيّن اسماعيل أن دماء الشهداء لا يعادلها شيء ما يتوجب علينا أن نكون أوفياء لدماء الشهداء تلك الثلة من القادة العظام الذين حرروا سورية ولهذا الوطن الذي علمهم وخلق فرص عمل متكافئة بين الجميع كلا حسب كفاءته وجدارته.

وأشار اسماعيل إلى أن الجبهة الوطنية التقدمية هي من ثمرات بناء القائد المؤسس حافظ الأسد ومن بنات أفكاره ومخترعاته التي أوجدها وكانت سببا لاستقرار سورية السياسي مدة عقود كذلك استقرارها الاقتصادي ومنعتها ووحدة ترابها واستقلالها الحقيقي لافتا إلى الانتصارات العظيمة التي حققها الجيش العربي السوري بفضل حكمة وشجاعة الرفيق الأمين العام للحزب خلال هذه الحرب الكونية على سورية وبفضل صمود هذا الشعب المؤمن بالاستقلال الحقيقي لهذا الوطن .

وتحدث محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم فأوضح أنه في عيد الجلاء تتجسد أسمى المعاني و القيم الوطنية و القومية و النضالية حيث كان جلاء المستعمر الفرنسي عن أراضي سورية الحبيبة كما أشار إلى قيمتين أساسيتين في عيد الجلاء هي السيادة والفلسفة الايديولوجية للفكر السياسي للاستقلال.

و أوضح أن التحديات التي تواجه سورية كانت بداية حقيقة لمعارك أخرى فالعدو واحد بأشكال متعددة مبينا أنه هناك أشكال ووجوه أخرى من الحلول والمعالجات التي يوجه بها ويشرف على متابعتها السيد الرئيس بشار الأسد قبل وبعد صدور المراسيم والقوانين الخاصة بها إضافة إلى الإجراءات العادلة والسريعة التي يوجه بها بحق الحالات الطارئة كالحرائق التي نشبت بالعام الماضي في ريف المحافظة والمحافظات الأخرى وتأهيل المنازل المتضررة والأراضي المحروقة إضافة للإجراءات اليومية من أجل التحسن الملحوظ في سعر الصرف وهبوط الأسعار في المواد الغذائية وغيرها

و تحدثت في المحور الأول الرفيقة تهاني شليحة رئيسة مكتب الشباب والرياضة الحزبي الفرعي عن مراحل الاستقلال التي مرّت بها سورية والقادة الذين أسهموا به موضحة أن الحركات الوطنية الشعبية والتماسك الشعبي هو من أسهم بهذا الاستقلال.

كما أشار عضو قيادة فرع الجبهة محمد خالد حافظ أمين فرع الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي الى أن يوم السابع عشر من نيسان كان يوماً تاريخياً شعبياً تعالت به صيحات النصر حيث أكد أن النصر معقود للشعوب و أن النصر قادم لامحالة وأن الانتماء هو لأمة واحدة ترفض الانصياع لمؤامرات الاحتلال

من جهته عبد الرزاق الدرجي عضو فرع الجبهة ممثل الحزب الشيوعي السوري في اللاذقية بيّن أنه في عيد الجلاء تمّ رحيل آخر جندي استعماري فرنسي عن أرض الوطن بفضل تضحيات ونضال شعبنا كما أشار إلى عدة نقاط منها تحرير كامل تراب الوطن والقيام بكافة المبادرات لتسريع عودة الكفاءات للاستفادة منهم.

بدوره فريد مرعي عضو قيادة فرع الجبهة ممثل الحزب السوري القومي الاجتماعي استعرض بعضاً من الأحداث التاريخية مبيناً معاني الاحتفال بعيد الجلاء و استمرار سورية في مسيرتها النضالية دفاعا عن القضايا القومية مؤكدا أن سورية مميزة متفردة بين الأمم بحضاراتها و مقوماتها و إشراقاتها لذلك ستبقى تواجه طواغيت الظلام الذين لم يعرفوا النور .

و استعرض المشاركون ضيوف الندوة تاريخ كفاح الشعب العربي السوري والبطولات التي حققها رجال سورية العظام الذين قاوموا وصمدوا وضحوا من أجل انتزاع الاستقلال وتحقيق شعار الدين للإله والوطن للجميع وتم التطرق إلى الصفحات المشرقة من تاريخ النضال الوطني السوري وقصة الجلاء التي سطرها السوريون بدمائهم الطاهرة وبتضحياتهم التي واجهت العربدة الفرنسية من معركة ميسلون وصولا إلى انتزاع الاستقلال كما تم التنويه لأطماع النظام الاستعماري العالمي بالعودة إلى الأقطار التي رحل عنها بشكل جديد وأساليب جديدة تمكنه من السيطرة عليها ونهب ثرواتها.

و اغتنى اللقاء الحواري الذي أداره الرفيق يوسف بالوش أمين سر فرع الجبهة الوطنية التقدمية في اللاذقية بالعديد من المداخلات و الأفكار التي قدمها الحضور حول دلالات و معاني الجلاء و أهم عناوين و مضامين التاريخ النضالي للوطن الغالي سورية دفاعا عن الاستقلال .