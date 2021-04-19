أكاديمي تشيكي.. سيخلد التاريخ كفاح السوريين ضد الإرهاب

أشار الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش، رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية، إلى أن كفاح الشعب السوري ضد الإرهاب وتضحياته للحفاظ على وحدة وسيادة وطنه ستسجل في التاريخ بأحرف من ذهب.

وقال غروسبيتش في برقية إلى مجموعة الصداقة السورية التشيكية في مجلس الشعب بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض سورية إن “الشيوعيين والنقابيين التشيك وكل أصحاب الفكر الديمقراطي الحقيقي يثمنون النجاحات التي يحققها الشعب السوري وقيادته السياسية والعسكرية في الدفاع عن السيادة الوطنية والكفاح ضد الإرهاب ومن أجل الحفاظ على وحدة أراضي وطنه”.