أمين فرع الحزب و المحافظ يناقشان الواقع الخدمي والمعيشي بحماة

حماة – حسان المحمد

بهدف الإطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين والعقبات التي تعترضهم في حياتهم اليومية, التقى الرفيقان أمين فرع حماة للحزب المهندس أشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي لجان أحياء المدينة وذلك بصالة دار المسنين .

و تركزت مداخلات لجان الأحياء حول الواقع الخدمي بالمدينة من صرف صحي ونقص المياه في بعض الأحياء والتدخل بشكل أقوى من قبل التموين لتخفيض الاسعار, وزيادة كمية مخصصات الدقيق التمويني لبعض الأفران وضرورة وضع فرن حي البعث بالاستثمار وزيادة ساعات وصل الكهرباء وصيانة وتزفيت الطرقات وضرورة توسيع المخطط التنظيمي لكبح اسعار العقارات التي ارتفعت في الآونة الأخيرة باسعار فلكية وإيجاد حل لظاهرة الدراجات النارية وخصوصا التي يستخدمها بعض الشباب لما لها من إزعاجات وحوادث.

وطلب الرفيق أمين الفرع من الحضور نقل ما تم طرحه ومناقشته لأبناء أحيائهم وخاصةً ما يهم الجانب الخدمي ، مؤكداً أن الحكومة تسعى جاهدة لتأمين كافة مستلزماتهم و المواد الأساسية رغم الصعوبات الكبيرة في ظل الحرب الاقتصادية والحصار الجائر على الشعب السوري ، مبيناً أنه قد حصل تحسّن كبير في تأمين المستلزمات من خبز وسكر ورز ومواد أساسية أخرى .

من جانبه أكد المحافظ أن هذه اللقاءات تطبيقا لتوجيهات قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد بأن المواطن هو البوصلة ، وعلينا ملامسة هموم المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على حلها ضمن الإمكانات المتاحة.

وأشار المحافظ إلى الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية والحصار الاقتصادي ، مبيناً دور لجان الأحياء في متابعة الأسواق ومساندة عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مهامها لضبط الأسواق و محاسبة كل من يستغل المواطن بلقمة عيشه ومنع الاحتكار ورفع الأسعار, مؤكداً أن جميع المطالب التي تم عرضها هي مطالب محقة وسيتم العمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة وحسب الأولويات بما يعود بالنفع على المواطنين.