استئناف الرحلات الجوية لأجنحة الشام إلى موسكو

بعد توقف لفترة بسبب تداعيات جائحة كورونا المستجد في العالم، استأنفت شركة أجنحة الشام للطيران، أمس، رحلاتها المباشرة من دمشق إلى موسكو.

الشركة أوضحت بأنه في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم أمس أقلعت من مطار دمشق الدولي رحلة إلى مطار شرميتيفا الدولي في موسكو، وعلى متنها 71 راكباً، إضافة إلى شحنة من مادة الفراولة السورية، لافتة إلى أن الطائرة وصلت بموعدها المحدد إلى مطار شرميتيفا الساعة الثانية وعشر دقائق بتوقيت موسكو.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أجنحة الشام للطيران ستستمر برحلاتها المنتظمة إلى العاصمة الروسية موسكو، ضمن اتفاقية “مشاركة بالرمز” مع السورية للطيران، حيث يتم تنفيذ رحلة لكل منهما كل يوم أحد أسبوعياً وبالتناوب، ويستطيع المسافر استخدام تذكرة إحدى الناقلتين.

وكانت أول رحلة للخطوط الجوية السورية إلى مطار فنوكفوا الروسي أقلعت من مطار دمشق الدولي في الـ 11 من نيسان الجاري، إيذاناً بإعادة التشغيل المنتظم لحركة النقل الجوي بين البلدين أمام المسافرين وسط إجراءات صحية تضمن النقل الآمن لهم.